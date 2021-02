Nákup stolu nebo skříně přes internet už začíná být stejná samozřejmost jako u televize či pračky. Stále důležitější roli při výběru toho správného kusu nábytku hrají specializované srovnávače. Tím největším v Česku je portál Favi. Pozice tuzemské jedničky mu ale nestačí a hodlá dobýt celou Evropu. V příštích měsících se chystá zamířit do Švédska a Itálie.

Začalo to celkem nenápadně: byl rok 2014 a Jan Sellers-Zajic se zrovna stěhoval. Nábytek se chystal pořídit přes web, zjistil ale, že je to složité a nepraktické. "S kolegou jsme si řekli, že by to mohla být zajímavá byznysová příležitost," vzpomíná čtyřiatřicetiletý absolvent ekonomické fakulty brněnské Masarykovy univerzity.