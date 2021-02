Chybí nám samotná víra, nebo spíše to, jaké hodnoty představuje? Právě ohleduplnost, soucit a humanita by zemi postižené pandemií pomohly.

Naší společnosti chybí hodnoty jako lidská důstojnost, humanita, solidarita v západním smyslu slova. Proto máme vládu gulášového populismu, která v covidové krizi selhává. Lidé nevěří vládě, vláda nevěří lidem, nikdo nevěří v nic. Ve všeobecném nihilismu jedeme z kopce a mrtví přibývají.

Když je nějaká země v něčem nejlepší, nebo naopak nejhorší na světě, není to jen tak. Stejné to bude s Českem, které si vede nejhůř v covidové epidemii. Počet případů i mrtvých na počet obyvatel to dokazuje neoddiskutovatelně. Proč se to tedy stalo? Konvenční vysvětlení zní, že máme buď nejhorší vládu na světě, nebo nějak "nejhorší" obyvatelstvo. Jenže to vede k další otázce − jak vznikne nejhorší vláda či jak je možné, že zrovna tady jsou lidé, kteří se možná chovají nejméně zodpovědně?