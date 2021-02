Denisa Havrdová řídí renomované papírnictví a grafické studio Papelote. Miluje tedy papír ve všech podobách a čte samozřejmě knihy tištěné a vázané.

Které knihy máte právě teď na nočním stolku?

Jíst, spát, jít. Jíst, spát, jít od Janet Hallové − průvodce poutnictvím. Kniha, nad kterou v covidové době sním a přemýšlím, kde budu s kamarádkou v létě putovat. Potom Hrdiny kapitalistické práce od Saši Uhlové − knihu, jež mě uzemňuje a nutí přemýšlet nad lidmi, kteří mají skutečně těžký život. A ještě Labyrint nedokončených setkání, příběh o kamarádství a odvaze od Františka Tichého.

Janet Hall: Jíst, spát, jít. Jíst, spát, jít, Synergie, 2015 Foto: nakladatelství Synergie

Máte nějakého zvláště oblíbeného spisovatele, k jehož knihám se čas od času musíte vrátit?

V různých etapách života mě zasáhlo mnoho autorů. V posledních třech letech jsem hodně četla Elenu Ferrante. Geniálním přítelkyním jsem zcela propadla.

František Tichý: Labyrint nedokončených setkání, Baobab, 2020 Foto: nakladatelství Baobab

A co jste nejraději četla, když jste byla malá holka?

Jako malá holka jsem napřed propadla Mikulášovým patáliím, pak přišlo silné období všech ransomovek.

Petra Dvořáková: Proměněné sny, Host, 2006 Foto: Nakladatelství Host

Existuje kniha, o níž víte, že si ji ještě v tomhle životě musíte přečíst?

Určitě knihu Josteina Gaardera Dívka s pomeranči, kterou jsem poprvé četla před 25 lety a již několikrát jsem se k ní vrátila. Stále mě ten příběh dojímá. Těším se, až si ho přečtou mé děti a budeme si o něm moct povídat. Také se ráda vracím ke knize Malé dobré zprávy od Martiny Špinkové. S dojetím i úsměvem si prostřednictvím této útlé knihy, kterou vydala nadace Cesta domů, připomínám konečnost našeho působení na tomto světě.

Kterého zajímavého autora byste ráda pozvala na kávu, až nám to tedy covid-19 zase dovolí?

Moc ráda bych si popovídala s Janou Šrámkovou, autorkou Hruškadóttir. Na její další knihy se už dlouho těším. Anebo bych ráda zašla na kávu s Petrou Dvořákovou, která mě zasáhla svojí knihou Proměněné sny, a od té doby důsledně sleduji vše, co publikuje.

A se kterým autorem byste se nebála absolvovat desetihodinový let přes oceán? Anebo byste si s ním dokonce troufla na cestu kolem světa?

Kdybych se nestyděla, vydala bych se na tu cestu s Markem Orkem Váchou, jehož knihy moc ráda čtu. Nicméně se obávám, že ostych by byl velký, a tak bych pozvala raději někoho, s kým se lépe znám a je natolik strhující vypravěč lidských osudů, že by cesta kolem světa utekla velmi rychle. A to by byl spisovatel Miloš Doležal.