Premiér Benjamin Netanjahu oznámil osvobození mladé Izraelky ze syrského zajetí. Místo očekávané chvály se ale kvůli bizarním okolnostem případu dočkal kritiky.

Izrael je znám tím, že se vždy snaží získat zpět své občany, kteří se dostali do zajetí nepřátelských skupin či států. Anebo alespoň přivézt domů jejich těla. Proto se kolem zajatců rozjel krajně morbidní byznys − ozbrojenci z palestinského hnutí Hamás či libanonského Hizballáhu vyměňovali s Izraelem osobní věci, nebo dokonce zmražené končetiny jeho zemřelých vojáků. Nicméně po každé takové výměně mohl Tel Aviv počítat s podporou veřejnosti. A to rovněž v případě vojáka Gilada Šalita, kterého vrátil zpět do země náhradou za propuštění více než tisíce palestinských vězňů. Ale v posledním případu pětadvacetileté Izraelky to je jinak a značná část Izraelců vyčítá premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, že ze sebe udělal šaška.