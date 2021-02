Na velikosti záleží, stejně tak ale i na ceně. 4K projektor BenQ slibuje velký detailní obraz a kvůli ceně sice dělá kompromisy, ty však domácí filmový zážitek nezkazí.

Sledovat Bridgertonovy, Korunu a další seriály v nadživotní velikosti je skvělý zážitek, stejně jako pohled na Night City ze hry Cyberpunk na čtyřmetrové úhlopříčce. Televizory, které takový zážitek nabídnou, se prodávají za milionové částky − v dolarech. S projektorem to jde mnohem levněji. BenQ TK810 stojí 35 tisíc korun, a když bude mít dost prostoru, vytvoří i sedmimetrový obraz, tři nebo čtyři metry jsou ale v běžných podmínkách české domácnosti pravděpodobnější velikost. I to stačí na to, aby člověku přestal chybět kinosál.