Dřív dělali byznys "postaru" nebo pracovali v korporátu. Teď se z nich stali průkopníci cirkulární ekonomiky čili výroby, kde nevzniká odpad. Navazujeme na to, co dělaly naše babičky, ale máme k tomu sofistikovanější technologie, tvrdí. Jde o green washing čili klamavý zelený marketing, nebo hudbu nejbližší budoucnosti?

Přijďte na vynikající snídani, stále lákají webové stránky restaurace Atrea, která sídlila v přízemí byznyscentra Florentinum na pražské Florenci. Prostor je nyní už několik měsíců prázdný. Od holých stěn se odráží ženský hlas: "Kluci, držte se při zemi! Takových nápadů jsme tu už měli hodně." Slova Laury Mitroliosové, rázné třiatřicetileté jednatelky pražské poradenské firmy CIRA Advisory (CIRAA), snažící se prosazovat takzvanou cirkulární ekonomiku, patřila architektům Karlu Goláňovi a Františku Novotnému. Ti navrhovali, aby se z nepotřebných kabelů, kterých se v bývalé restauraci nacházejí desítky metrů, udělalo "umění z odpadu". "Nabídneme je Kinterovi. To je jméno, na to by mohla Veolia slyšet," zmiňuje známého konceptuálního umělce inženýr Goláň, spolumajitel architektonické firmy crea_tura.