K cirkulární ekonomice se v Česku hlásí spíš podniky se zahraničními vlastníky. Ani u nich to však žádná velká sláva není.

Ten nepoměr je alarmující. A už se jím nezabývají jen ti, kteří jsou označováni za alarmisty, ale i seriózní ekonomové. Předloni na Světovém ekonomickém fóru v Davosu byla představena studie, podle níž se pouze devět procent všech materiálů a surovin, které jsou využívány v ekonomice, vrací zpět do oběhu. Celých 91 procent se vyhodí. To ročně představuje téměř 85 miliard tun nevyužitých kovů, minerálů, paliva, dřeva či biomasy. Evropská unie tlačí na změnu a do balíku opatření zvaných Zelená dohoda zahrnula i doporučení, aby firmy alespoň částečně přecházely na takzvanou cirkulární ekonomiku, která by odpad znovu využívala.

V zahraničí se výzvy chopili třeba někteří zástupci automobilového průmyslu, který životní prostředí zatěžuje zvlášť významně. Zplodiny z aut jsou ve městech odpovědné za znečištění ovzduší až z 90 procent a mají na svědomí pětinu světových emisí oxidu uhličitého. Na výrobu jednoho vozu se v průměru spotřebuje 1,4 tuny materiálu. Francouzská automobilka Renault ohlásila, že přechází k principům cirkulární ekonomiky, a podle firemních informací je více než třetina jejích aut v současnosti vyrobena z recyklovaných materiálů včetně oceli, mědi, textilu a plastu. To podle Renaultu znamená snížení spotřeby energie o 80, chemikálií o 92 a vody o 88 procent. Ford oznámil, že bude do plastových dílů přidávat slupky kávových zrn vyhozených v občerstveních McDonald's.

V Česku ohlásilo otevření cirkulárních provozů kromě několika zeleně orientovaných menších firem i pár velkých společností se zahraničními vlastníky. Žádný velký průlom však zatím nenastal. Například Škoda Auto uvádí, že pro výrobu plastů začala částečně využívat recyklované materiály. Nábytkářská firma Ikea ujistila, že "cirkulární ekonomika není pouze myšlenkou švédského vedení" a že se jí bude řídit i v dalších zemích. "Každý produkt už navrhujeme tak, abychom dokázali materiál dál využít a předešli vzniku odpadu," oznámila Mounia El Hilali, ředitelka české, slovenské a maďarské pobočky společnosti. Ikea chce zákazníkům pomoci také s opravami, sdílením, pronájmem či prodejem použitých výrobků. Tato služba má přispět k tomu, aby firma byla podle svého vedení "plně cirkulární" už v roce 2030.