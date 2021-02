Hned po pádu komunismu založil Aleš Lederer nakladatelství Prostor. Knihy vydává stále. Občas čte také zajímavé texty od konkurence.

Které knihy máte právě na nočním stolku?

Je tam kniha 12 pravidel pro život od Jordana Petersona. Nemohu si odpustit, abych neocitoval pár vět, které mě zaujaly v souvislosti s posledními událostmi v naší zemi: "Nečestný člověk, soužený neustálým nezdarem, zahořkne. Zklamání a neúspěch splynou v bujnou představu, že celý svět se proti mně spiknul, týrá mne a usiluje o mou zkázu, o můj život. Potřebuji, zasloužím si, musím se domoci − své pomsty! A to je brána do pekla, za níž čeká něco dosud nepoznaného a děsivého." U postele jsem ještě měl, ale už nemám, knihu Jana Nováka Kundera. Věnoval jsem ji nakonec synovi ze dvou důvodů. První: učíst 900 stran o jedné postavě je pro mě nadlidský výkon. Druhý: jelikož jsem četl snad všechny recenze, nemohu se zbavit dojmu, že Jan Novák nepřistupoval k tématu s otevřeným koncem, nýbrž že měl od samého začátku v hlavě jasno, jaký ortel nad Kunderou vynese.

Jordan B. Peterson: 12 pravidel pro život – Protilátka proti chaosu, Argo, 2019 Foto: Nakladatelství Argo

Novákův Kundera vyšel v roce 2020, což byl pro nakladatele těžký čas. Odrazila se ta podivná atmosféra ve vašem edičním plánu nebo i ve vaší četbě?

Atmosféra roku dvacet byla ve všech směrech mimořádná, ale co do výběru titulů se zaplať pánbůh tak či tak neodrazila.

Jan Novák: Kundera – Český život a doba, Argo, Paseka, 2020 Foto: nakladatelství Argo a Paseka

Potkal jste tedy loni knihu, která vás nadchla?

Četl jsem úžasnou knihu o Rogeru Federerovi. Chystáme se ji vydat k jeho čtyřicátým narozeninám.

Henry Kissinger: Uspořádání světa – Státní zájmy, konflikty a mocenská rovnováha, Prostor, 2021 Foto: Nakladatelství Prostor

A co čtenáři? Kupují si stále knížky?

Čtenáři se chovají přímo skvěle a za to jim od nás od všech, kteří podnikáme v nakladatelské branži, patří veliký dík. Knihy se i přes různá omezení prodávají stále ve velmi dobrých počtech.

Takže − která kniha vás dnes zvláště těší?

Na loňský předvánoční trh jsme pustili do prodeje knihu Sylvie Simmonsové I'm Your Man: Život Leonarda Cohena v kompletu s bonusovým albem coververzí Cohenových písní. A výsledek? Skvělá kniha se skvělým albem plným skvělých písní Leonarda Cohena se skvělou interpretací Barbory Mochowé a za doprovodu skvělého smyčcového kvarteta Unique Quartet.

A když už jsme u pozitivních zážitků: Se kterým autorem byste navzdory pandemii rád vyrazil na pivo?

Od devadesátých let vydáváme Henryho Kissin­gera. Rád bych se tohoto téměř stoletého doyena americké politiky zeptal na to, co se stalo s americkými republikány. Jak mohla téměř celá strana s tak úctyhodnou historií (viz Ronald Reagan či John McCain) podlehnout jednomu prolhanému šaškovi s psychopatickými rysy?

A se kterou autorkou byste rád podnikl cestu k moři? Třeba do Provence?

Proč troškařit? Do Provence bych s chutí odjel s Martinou Formanovou a Andreou Sedláčkovou. Obě právě dokončují rukopisy nových knih, takže povídat bychom si měli o čem určitě ještě i při zpáteční cestě.