Americký režisér Paul Greengrass přichází s netypickým filmem. Tvůrce snímků o agentu Jasonu Bourneovi je známý akčními thrillery a rekonstrukcemi skutečných událostí. Nyní natočil první western a poprvé v něm na Divoký západ poslal herce Toma Hankse.

V předsálích kin festivalu v Berlíně se předloni v únoru neustále skloňovalo jedno jméno: Helena Zengelová. Jedenáctiletá herečka uhranula publikum v německém dramatu Narušitel systému, které si poté odneslo cenu za otevírání nových perspektiv ve filmovém umění. V té době americký režisér Paul Greengrass hledal do svého nového westernu Zprávy ze světa dětskou herečku, která by byla rovnocennou partnerkou Toma Hankse. Jakmile producentka poslala Greengrassovi kopii právě oceněného Narušitele systému, zjistil, že to bude nejsnadnější castingové hledání v jeho bohaté kariéře.