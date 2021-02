Aby se člověk stal klavírníkem, potřebuje 10 let praxe, přibližuje Zuzana Ceralová Petrofová, v jak specifickém oboru podniká.

Ačkoliv vystudovala farmacii, prosadila se Zuzana Celarová Petrofová v jiném oboru. Řídí rodinnou firmu, která z Hradce Králové vyváží klavíry a pianina do celého světa. "Jsem taková roztleskávačka," říká. "Vše se musí řešit pozitivně. Když se budete na lidi tvářit jako bubák, ničemu nepomůžete."

Zuzana Petrofová si už prošla několika krizemi. Musela zavírat továrny, zaměstnanci po ní házeli rajčata a posílali jí anonymy. Současnou pandemii ale rodinný výrobce klavírů a pianin z Hradce Králové zvládá dobře. "Možná to je i tím, že lidé zůstávají doma, nebaví je to a mají pocit, že už se nikdy nikam nedostanou, a tak si začnou zušlechťovat domácnost a rozhodli se také více hrát," říká v rozhovoru pro HN. Díky svým zkušenostem byla Zuzana Petrofová letos uvedena do Síně slávy ankety TOP ženy Česka, kterou Hospodářské noviny každoročně vyhlašují.