O výrobě batohů v Indii a začátcích značky Bagind mluvil v podcastu Poprvé Lukáš Matějček.

Toužil zažít dobrodružství, a tak se vydal do světa. Na jedné ze svých cestovatelských výprav zavítal také do Indie, kde narazil na malý obchůdek s koženými batohy. To Lukáše Matějčka nasměrovalo k podnikání. Tak vznikla nejen značka Bagind, pro kterou šijí indičtí řemeslníci, ale také spolupráce s mladým byznysmenem Václavem Staňkem a jeho firmou Vasky.