Alkohol a drogy vzaly Liboru Votrubovi pokoru a radost ze života. Léčit se jel nejdřív do Jihoafrické republiky, ze závislosti se ale dostal až po návratu domů.

Provozovatel pražských Žlutých lázní Libor Votruba má za sebou období, kdy se modlil, aby se ráno neprobudil. Ze závislosti na pití a drogách se mu nakonec podařilo dostat. Po léčbě spoluzaložil a zainvestoval odvykací sanatorium Neo Centrum a letos ambulantní centrum duševního zdraví.

Do jednoho z křesel v místnosti pro klienty a jejich terapeuty usedá sportovně vyhlížející čtyřicátník v modrém tričku. V tváři pár vrásek naznačuje, že už má leccos za sebou. Je to úspěšný podnikatel a majitel několika firem. Před pár lety ale prošel složitým obdobím. Takovým, o jakém většina lidí na jeho místě radši s nikým nemluví, a už vůbec ne s novinářem.

"Je spousta funkčních alkoholiků a feťáků, kteří zvládají vést firmu. Ta moje byla dobře založená a měla dobré lidi. Já osobně jsem byl ale už totálně nefunkční a firmu jsem hnal do záhuby," vzpomíná Libor Votruba v rozhovoru s HN na to, co se odehrávalo v jeho životě před necelými deseti lety.