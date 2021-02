Neobvykle akční sedmatřicátník Michal Prívara kromě práce pro pražský Dopravní podnik pomáhá o víkendech na covidových odděleních pacientům ve vážném stavu. A před časem se na lékařské fakultě pustil do výzkumu závislosti na pornografii. "Jak často narazíte na kněze, který je o sexualitě ochoten mluvit otevřeně?" ptá se.

Dodávka při předjíždění udělá ne zrovna citlivý manévr. Michal Prívara, hladce oholený řidič za volantem pražského autobusu číslo 113, to však komentuje klidným hlasem. "Tohle se děje často," prohodí jen. Nicméně dodá: "No, někdy si ulevím i vulgarismem. Ale tak, aby to nikdo neslyšel." Je deštivé sobotní ráno, Prívarův autobus plný lidí vyrazil od metra Kačerov směr předměstí Písnice. Nikdo z pasažérů šoférovi v tmavě modrém svetru nevěnuje pozornost, není na něm nic zvláštního. Až během pauzy si na žádost fotografa přehodí na chvíli kolem krku kněžský šál zvaný štóla.