Stěžejním bodem DeFi je Ethereum, obří decentralizovaný počítač či síť počítačů, jež poskytuje prostředí, do kterého mohou programátoři vkládat programy a aplikace.

Techničtí fandové věří, že DeFi změní tradiční finanční systém, jak ho známe. Kryptoanarchisté dokonce doufají, že ho zničí a nahradí. V decentralizovaném světě kryptoměn vznikají aplikace, které umožňují investovat a půjčovat si peníze bez bank, jen s pomocí počítačového kódu. Mají šanci stát se jednou skutečnou konkurencí tradičních finančních institucí?

V době sociálních sítí může i nový popisek na twitterovém účtu znamenat obrovské peníze. Elon Musk si na konci ledna do toho svého přidal jednoduchý hashtag #bitcoin. A hodnota nejznámější kryptoměny během hodiny vystřelila o patnáct procent. Přepočteno na koruny to dělá téměř dva biliony. Musk, vizionář, čerstvě nejbohatší člověk na světě a zakladatel automobilky Tesla, kryptoměny takto symbolicky nepodpořil poprvé a ani naposledy. Tento týden Tesla oznámila, že do bitcoinu investovala 1,5 miliardy dolarů a že tuto měnu také mohou použít zákazníci při nákupu jejích aut.