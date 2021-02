Patrik Schober je majitelem agentury PRAM Consulting, miluje hory, sport, moderní umění. A tak si čte třeba o tom, jak prodat vycpaného žraloka.

Které knihy máte v této podivné době na nočním stolku?

Právě jsem dočetl The Go-Giver od Boba Burga a Johna Manna. Jedná se o zajímavý příběh ambiciózního muže, který se občas cítí tak, že čím tvrději pracuje, tím se jeho cíle zdají vzdálenější. Zajímám se také o moderní umění a fascinuje mě, co vše se dá tak nazývat a zároveň kolik peněz jsou lidé za současné umění ochotni zaplatit. A to přesto, že se to někdy vymyká zdravému rozumu. Tak abych zjistil, jak se stanovuje cena uměleckých děl a jaké marketingové strategie se využívají, přečetl jsem knihu Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů od Dona Thompsona.

Don Thompson: Jak prodat vycpaného žraloka, Kniha Zlín, 2010 Foto: Nakladatelství Kniha Zlín

Máte osvědčené knížky, které vám vždycky zvednou náladu?

Knížky Patrika Hartla. Řeší aktuální problémy mých vrstevníků, mají zajímavou zápletku a vždy velkou dávku humoru a nadhledu. Za nejpovedenější považuju Okamžiky štěstí, což je knížka, která se dá číst zepředu i zezadu a vždy se jedná o stejný příběh, akorát je vyprávěn z jiného úhlu pohledu.

Patrik Hartl: Okamžiky štěstí, Bourdon, 2016 Foto: nakladatelství Bourdon

Co jste četl, když jste byl malý kluk?

Vyrostl jsem na mayovkách a verneovkách, asi tak jako každý kluk v normalizační době. Bylo v nich nejen dobrodružství, ale také vzdálené končiny, které pro nás všechny byly nedosažitelné. Takže ihned po otevření hranic jsem začal navštěvovat místa popsaná v těch knihách a dělám to s radostí dodnes.

Erich Maria Remarque: Tři kamarádi, Ikar, 2017 Foto: Nakladatelství Ikar

Existuje kniha, kterou si určitě ještě v tomhle životě musíte přečíst?

Několikrát jsem začal číst a zase odložil Bibli. I když se rádi nazýváme ateisty, myslím, že je to jedna z knih, kterou by každý měl nejméně jednou přečíst.

Kterého autora byste rád pozval na zimní pěší výlet, když nemůžeme ještě ani na kávu, ani na skleničku?

Přečetl jsem většinu knih od Ericha Maria Remarqua, obdivuji jeho způsob psaní. Skleničku bychom si během toho výletu však dát museli. Vždyť jeho hrdinové pijí více než dost. Mimochodem, zajímalo by mě, do jaké míry jsou jeho knihy autobiografické.

A se kterým autorem byste se nebál vydat třeba na týdenní čundr po Česku?

Mou vášní jsou hory, podnikám pěší túry, pěstuju skialpinismus nebo horolezectví. Radek Jaroš, který slezl všechny osmitisícovky, o svých výstupech píše knihy, výborně fotí, na jeho přednáškách se nikdy nenudím. Při společné cestě bychom určitě rozebírali potřebné vybavení, místa k přespání a samozřejmě horolezecké historky.