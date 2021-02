Dokumentární seriál od HBO nazvaný Lady a Dale vypráví o bizarním podvodu. Vozu jménem Dale, který měl v 70. letech minulého století porazit největší americké automobilky. Ale je to také fascinující příběh jeho stvořitelky, která dokázala být zločincem i hrdinkou v jedné osobě.

Nad mnohaproudou silnicí se siluetou amerického velkoměsta v pozadí se tyčí obří postava.

Není to monstrum chystající se bourat mrakodrapy jako domečky z karet. Je to žena, která se právě dostala nejen na plakáty v podobě obrovité superhrdinky, ale také na titulní strany více než 60 velkých světových deníků. Podnikatelka, jež se chystá ovládnout oblast doposud patřící mužům: automobilový průmysl. Liz Carmichaelová, o níž vypráví nový seriál z produkce HBO nazvaný Lady a Dale, stvořila v polovině 70. let pozoruhodný vůz.