Jan Vlachynský říká, že v jeho podnicích považují bar za vlastní domov, do něhož si zvou hosty na návštěvu.

O brněnských gastronomických podnicích Super Panda Circus, 4pokoje nebo Bar, který neexistuje se ví daleko za hranicemi jihomoravské metropole. Dokonce až za oceánem, protože k návštěvě je doporučil i list New York Times. Pojmem se stal také brněnský zážitkový hotel Anybody inspirovaný slavnými filmy. V tom všem se propisuje osobnost jejich spoluzakladatele a spolumajitele Jana Vlachynského.

Šíře projektů, které se svými 150 zaměstnanci a kolegy rozjel během jarní a podzimní pandemie, svědčí o tom, s jak pestrými nápady Jan Vlachynský přichází. Firma Lidi z baru, kterou založil s Andrejem Vališem, začala vyrábět speciální energy drink, vydala deskovou hru, zahájila rozvoz a on-line prodej potravin, míchá koktejly, které prodává přes Facebook… Vlachynský navíc napsal diskutovanou knihu Šéfové jsou kok*ti, jež přináší přesně to, co její název napovídá − gejzír nápadů a inspirace, jak ani v těžkých časech nerezignovat a neztratit tvůrčí schopnosti. To je ostatně i důvod, proč se Jan Vlachynský stal jedním z dvaceti laureátů ankety Innovators 20, kterou uspořádaly Hospodářské noviny spolu se serverem CzechCrunch, aby ocenily nejinovativnější osobnosti českého byznysu za loňský rok. A nastolené tempo nemíní Vlachynský a spol. zpomalit.