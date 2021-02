Hlavní město chce vybudovat tržnici, jakou mu bude Evropa závidět. Radnice se snaží rozptýlit obavy, že se holešovický trh pro místní se svébytným koloritem promění v naleštěnou "globální" atrakci pro turisty. V dříve proletářské čtvrti ustupují industriální stavby a tajemná zákoutí luxusním bytům a kancelářím. Budou si tam Pražané moct dovolit bydlet?

Zdeněk Soukup má z okna obecního bytu výhled přímo na Pražskou tržnici. Stejně jako většina místních jí i tento osmašedesátiletý bělovlasý penzista říká spíš holešovická, podle čtvrti, kde se nachází. "Jako kluk jsem se ptal: Tati, proč tam ta zvířata tak kvičí? A on odpovídal: Protože vědí, co je čeká," vzpomíná pan Soukup na 50. léta minulého století. Ústřední městská jatka na břehu Vltavy fungovala až do roku 1983. V dnes památkově chráněných budovách čekalo v jednu chvíli na porážku třeba i devět tisíc krav, býků a prasat. Vítr roznášel do okolí pach krve, čerstvě staženého masa, rozřezané kůže.