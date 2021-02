Foto: Nguyen Duy McLavin Zájem o politiku přivedl Janu Soukupovou už na vysoké škole do sněmovny, kde pracovala pro poslance. V té době se podílela na založení iniciativy Youth, Speak Up!, kterou vede.

Rodiče chtěli, aby pokračovala v rodinném lešenářském byznysu. Janu Soukupovou to ale víc táhlo do světa politiky, takže už při studiu na VŠE začala pracovat pro poslance TOP 09. Později dala dohromady přední osobnosti nastupující generace, aby jí pomohly sblížit dva stále vzdálené světy: politiky a mladé lidi. Za to nyní získala ocenění Innovators 20.