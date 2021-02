Ondřej Širočka toužil vybudovat firmu, která by společnosti přinesla pozitivní změnu. A to se mu povedlo, jeho projekt REkrabička přinesl alternativu k obalům na jídlo, které po dojedení končí v koši. Ty jeho, zálohované, se dají používat opakovaně. Zájem o ně roste, pandemická výdejní okénka restaurací mu přinesla další zákazníky. Vyhráno ale zatím nemá.

Ještě loni v dubnu tehdy jedenatřicetiletý Ondřej Širočka, vystudovaný informatik a manažer v IT, osobně balil plastové krabičky na jídlo ve svém brněnském skladu a rozesílal je do restaurací a jídelen. Do těch, které se zapojily do jeho průkopnického projektu REkrabička, založeného na vratných, znovu použitelných miskách.

Širočka je první, komu se s touto myšlenkou podařilo v Česku prorazit. "Krabiček už máme v oběhu kolem 27,5 tisíce. Měsíčně tím ušetříme zhruba 1,5 tuny odpadu," vypočítává Širočka, zakladatel a majitel firmy Zero Waste Solutions, pod niž projekt REkrabička spadá. O Širočkův produkt je velký zájem a stále roste. Misky dodal už téměř do 170 podniků v Česku a další přibývají. Spolupráci s první desítkou restaurací v Brně začal předloni v červnu.