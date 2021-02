Podle nového patentu by Spotify mohlo z odposlechu hlasů uživatelů umět odvodit jejich aktuální náladu nebo místo, kde právě jsou. Nápad ale nejspíš zůstane jen na papíře.

Jedním z důvodů celosvětové popularity on-line hudební služby Spotify je i to, že díky ní mohou lidé objevovat pro ně do té doby neznámou muziku. Při registraci uživatel uvádí i svůj věk a pohlaví a po prvním přihlášení mu aplikace nabídne několik základních stylů a interpretů, kteří by se mu mohli vzhledem k věku a pohlaví líbit. Poté co člověk začne poslouchat, umělá inteligence průběžně analyzuje jeho "diskotéku" a doporučuje mu skladby, jež by ho mohly zaujmout.