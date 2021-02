Nový železniční tunel nedaleko Peterborough nemohl vzniknout přímo na místě určení. Jeho betonový tubus byl proto sestaven stranou a pak posunut o 150 metrů.

V roce 1975 se českoslovenští inženýři zapsali do historie, když přestěhovali gotický kostel v Mostu, jehož cenné historické centrum muselo ustoupit těžbě uhlí. Experti tehdy 12 tisíc tun těžkou stavbu vyztužili, podkopali a následně s pomocí jeřábů umístili na koleje. Po těch ji za jeden měsíc posunuli o 840 metrů dál.

Něco podobného teď provedli inženýři a stavebníci z Velké Británie. V otevřené rýze železniční tratě nejprve vystavěli betonový tubus tunelu o váze 11 tisíc tun. Stavbu o délce 155 metrů pak během devíti dnů přemístili asi o 150 metrů dál a zasunuli pod most, do místa, kde se kříží dvě železnice.

Přesun obstaraly čtyři masivní hydraulické zvedáky od nizozemské firmy Mammoet, která se zabývá transportem objemných konstrukcí. Asi osm metrů dlouhé zvedáky ovšem v tomto případě stavbu nenadzvedávaly, ale popostrkovaly: uložené naležato jejich písty tlačily na hranu tubusu a tímto způsobem tunel posouvaly rychlostí 1,5 metru za hodinu. Masivní zarážky pak průběžně přemísťoval jeřáb. Mammoet disponuje zvedáky schopnými zvedat či tlačit tělesa o váze až čtyři tisíce tun. Při využití čtyř takových přístrojů tak byla jejich síla dostatečná.

Železniční projekt má být hotový koncem roku. Tunel se nachází u středoanglického Peterborough a bude jím vedena nová regionální trať z východu na západ. Městem vede i železnice z Londýna na sever do Edinburghu. Pokud by tubus vznikl přímo v místě křížení tratí, musela by být hlavní trať do Skotska asi měsíc uzavřená. Výstavbou tunelu o kus dál a jeho následným přesunem se tak výluka zkrátila na pouhých devět dnů.

Podobné přesuny betonových stavebních konstrukcí už proběhly také v USA či v Norsku. V britském případě šlo ale o mnohem objemnější stavbu.

