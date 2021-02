Jedním z posledních snímků Davida Lynche je krátký film nazvaný What Did Jack Do?, který je k vidění na Netflixu a kde režisér v roli detektiva zpovídá opici.

V knize Místo snění vede David Lynch dialog o svém životě s autorkou Kristine McKennovou. Obsáhlá publikace hledá základy tvorby předního amerického režiséra, který před dvěma týdny oslavil 75. narozeniny.

Dvě postavy kráčí zledovatělou ulicí, prosmýknou se kolem popelnic do temné chodby, osvětlené špatným, blikajícím světlem. "Každý, s kým jsme se setkali, se bál mluvit a vůbec nikdo se neusmíval. Bylo to podivné," vzpomíná hudební skladatel Angelo Badalamenti. Nikoli na pobyt na "place" některého z filmů režiséra Davida Lynche, jak by se mohlo zdát. Vypráví o tom, jak v Praze 80. let minulého století natáčeli hudbu k Lynchovu snímku Modrý samet.