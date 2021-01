Microsoft si nechal patentovat systém, který umožní konverzovat s virtuálními obrazy zesnulých. Holografická kopie zemřelého by si měla osvojit jeho vyjadřování i vzhled.

Herečka Carrie Fisherová zemřela v roce 2016. Přesto se v roce 2019 objevila coby princezna Leia v zatím posledním díle filmové ságy Star Wars. Umožnily to digitální efekty. Filmaři využili repliky Fisherové z předchozích dílů série a upravili podle nich scénář. Pak v počítači stvořili digitální kopii těla herečky, kterou napasovali na historické záběry její tváře.

Microsoft vymyslel něco podobného, zvažuje ale, že půjde ještě dál. Firma právě získala patent na systém, který umožní tvořit hologramy již zemřelých lidí. Společnost by podle patentu využila historické snímky daného člověka spolu se záznamy jeho hlasu a textů, které sepsal. Podle toho by systém vytvořil jeho digitálního dvojníka. Umělá inteligence by si navíc osvojila jeho hlas a specifické slovní výrazy. Pozůstalí by tak získali možnost si s virtuální verzí svého blízkého promluvit.

Patent podaný už v roce 2017 nese název "Vytvoření konverzačního chatbota specifické osoby". Microsoft výslovně neříká, že chce systém využít pro komunikaci s kopiemi mrtvých. Patentová přihláška to ale naznačuje. "Specifickou osobou míníme minulou či současnou entitu, jako je přítel, příbuzný, známý či celebrita," píše firma. Hologram může také zpodobnit různé životní fáze žijícího člověka, třeba jeho vzhled a chování v teenagerovském věku.

Nápad lidem na sociálních sítích připomněl epizodu ze seriálu Black Mirror. Obdobný systém v ní holograficky oživí zesnulého partnera hlavní hrdinky. Ta si ale nakonec uvědomí, že jí umělá inteligence (AI) skutečného přítele nevrátí. Tim O'Brien, šéf AI vývoje Microsoftu, danou technologii označil za znepokojivou a ubezpečil, že ji firma do praxe uvést nehodlá. O patent podle něj společnost zažádala už v roce 2017, ještě předtím, než na využívání AI zavedla své nynější etické standardy.