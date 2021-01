Zdeněk Sternberg prožil téměř celé dramatické století samostatné republiky. Aristokrat, který zemřel minulý týden v 97 letech, se v životě snažil řídit tím, co mu v dětství kladli na srdce rodiče.

Svůj "podnik", jeden z nejstarších tuzemských hradů jménem Český Šternberk, řídil až do posledních chvil. Zdeněk Sternberg, jenž ve středověké pevnosti vyrůstal a znovu se sem z emigrace na začátku 90. let vrátil, se ale nepovažoval za podnikatele. Mluvil o sobě jako o hospodáři, jehož úkolem je předat rodový majetek dalším generacím v co nejlepším stavu.