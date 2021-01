Foto: Reuters Alexej Navalnyj to nejdřív zkoušel u liberálů, pak se ale snažil oslovit národně orientované voliče. Jeho tehdejší spolupracovník ovšem tvrdí, že skutečným nacionalistou nikdy nebyl.

Je to sotva pár měsíců, co se stal obětí otravy nervovou látkou třídy novičok, který mu s vysokou mírou pravděpodobnosti podali agenti tajné ruské služby FSB. Přestože mu hrozí až třináct let za mřížemi, opoziční politik Alexej Navalnyj se vrátil do Ruska, aby opět vnutil Kremlu svou agendu. To se mu daří už více než deset let, tentokrát ale riskuje možná i svůj život.