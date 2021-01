Koronavirus obrátil naše životy vzhůru nohama. A vliv má i na naše nejsoukromější okamžiky. Páry kvůli němu spolu doma tráví více času, nezadaným naopak ztížil hledání partnerů. Prodeje erotických pomůcek nasvědčují, že si lidé snaží svůj intimní život alespoň nějak zpestřit.

Za posledních 14 měsíců, co máme dítě, jsme s manželem byli sami jen dvakrát. To když mě vezl na jeden zákrok do nemocnice a pak když mě po pár dnech odvážel zpátky domů," říká Petra z Prahy. Matka malé Františky se zhruba tři měsíce po porodu vrátila ke své práci v marketingu − už před příchodem koronaviru pracovala kvůli péči o dceru z domova. S manželem plánovali pomoc chůvy, která by jim dopřála být spolu párkrát do měsíce o samotě. Pak ale všechno změnila pandemie. "Pustit si domů člověka, který chodí hlídat i do jiných rodin, by byl teď v čase covidu nerozum," vysvětluje pětatřicetiletá prvorodička.