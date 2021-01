Jakub Juhaňák řídí jazykovou školu James Cook Languages, ale životopis slavného mořeplavce ještě nečetl.

Které české knihy máte právě teď na nočním stolku?

Z českých luhů a hájů mám velmi rád knihy od Miroslava Žambocha. Nedávno jsem se opět vrátil ke knize Ve službách klanu. Je to oddechová četba, která má však super dynamiku a okamžitě vás vtáhne do děje. Do poslední chvíle nevíte, co je černé a co bílé. Pro mě absolutní relaxace.

Miroslav Žamboch: Ve službách klanu, Triton, 2013 Foto: nakladatelství Triton

Kterou knihu jste přečetl jako vůbec první v cizím jazyce?

Byla to klasika všech klasik aneb How to Win Friends and Influence People od Dalea Carnegieho v anglickém jazyce. Kniha je souborem jednoduchých zásad, které vám přinesou harmonický vztah s vaším okolím. Tenkrát mě hodně oslovila, protože obsahovala i řadu jednoduchých technik, které se daly okamžitě aplikovat.

Dale Carnegie: How to Win Friends and Influence People, Simon & Schuster, 2010 Foto: Simon & Schuster

A kterou knihu v cizím jazyce čtete právě teď?

Nyní mám rozečtené knihy dvě. Dune od Franka Herberta v angličtině a Z szynka raz! od Charlese Bukowského v polštině. Dune se dočkala nového zfilmování, tak jsem si chtěl připomenout svoji oblíbenou pasáž: "Nesmím se bát. Strach zabíjí myšlení. Strach je malá smrt přinášející naprosté vyhlazení. Budu svému strachu čelit. Dovolím mu, aby prošel kolem mne a skrze mne. A až projde a zmizí, otočím se a podívám se, kudy šel. Tam, kam strach odešel, nic nezůstane. Zůstanu pouze já." A Bukowského jsem dostal darem od kolegů z Polska.

Sun-c’: Umění války, B4U Publishing, 2008 Foto: nakladatelství B4U Publishing

Existuje kniha, o níž víte, že si ji určitě musíte během tohoto života přečíst?

To by byl dlouhý seznam. Rád se k vybraným knihám vracím a čtu je v různých životních etapách z různých perspektiv. Rád bych si přečetl biografii britského mořeplavce Jamese Cooka. Objevování a rozšiřování znalostí lidstva mi přijde fascinující.

Existuje autor, se kterým byste rád − jakmile nouzový stav skončí − zašel na skleničku?

Z knihovny na mě kouká Umění války od Sun-c', tak to by mohl být určitě zajímavý rozhovor. Potkat člověka, který žil před dvěma a půl tisíci lety, a bavit se s ním o taktice a strategii… Věřím, že minimálně pro jednoho z nás by to byl obohacující zážitek.

A se kterým autorem byste se nebál strávit desetihodinový let?

Určitě by mi nevadil let s Petrem Ludwigem, autorem knihy Konec prokrastinace. Asi bych se ho zeptal, jak prokrastinaci zvládá.