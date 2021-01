Seriál sKORO NA mizině má miliony diváků i nominaci na Cenu české filmové kritiky. Jak se youtubový fenomén dostal do souboje s Goliáši televizní tvorby? A čím tato drzá a zábavná sonda do života herců osvěžila tuzemskou komiku?

Sveřepý vousatý chlap se zamračí. Kolem chrastí řetězy, všude je špína, tma a rez. "Ty pojď se mnou do koupelen. Umyješ mi záda," říká vousáč nejmenšímu z právě příchozí skupinky nováčků. "Zdař bůh, Lubo si zas nechává mýt záda od zaškolenca?" prochází kolem s úšklebkem a poznámkou další "mazák". Ale není to vojna ani vězení, to jen parta ostravských herců přišla na svoji první šichtu do dolu v Karviné. Internetový seriál sKORO NA mizině právě skončil pátou hornickou epizodou, za jediný den ji vidělo 250 tisíc diváků. A jako vůbec první youtubový seriál získal nominaci na Ceny české filmové kritiky.