Foto: Reuters V letech 2007 a 2008 měl Patraeus z pozice šéfa mezinárodních jednotek v podstatě celý Irák na starosti a podobnou funkci zastával také v Afghánistánu.

V armádě platil za hvězdu, svého času byl nejmocnějším vojákem světa, usedl dokonce do čela CIA. Kariéru ve službách státu mu zničil nemanželský románek. David Petraeus se však prosadil i v byznysovém světě: radí globálnímu finančnímu kolosu KKR a investuje do start-upů. Těm z Česka o tom, jak přemýšlí a co je podle něj důležité, před pár dny alespoň přednášel.