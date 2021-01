"Management klubu je katastrofa," řekl loni o Barceloně slavný Argentinec. Tým chtěl opustit, ale nakonec couvl.

Nebyl jsem šťastný a chtěl jsem odejít. Nebylo mi to umožněno, takže zůstanu, abychom nešli do soudního sporu," prohlásil hvězdný Argentinec Lionel Messi loni v září poté, co se rozhodl i nadále hrát za Barcelonu. Odchovanec zdejší juniorky, který v katalánském klubu nastupuje za dospělé od šestnácti, chtěl ve svých 33 letech poprvé zkusit štěstí jinde.