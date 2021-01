Největší onlinová encyklopedie bývala kritizována za to, že její obsah může tvořit kdokoliv. Studie vědeckého časopisu Nature jí ale už v roce 2005 přiznala spolehlivost blízkou Britannice. S více než 55 miliony článků ve 317 jazykových verzích dnes Wikipedie patří k základním informačním zdrojům internetu. A stále funguje bez reklamy, pouze díky příspěvkům dárců.

Když francouzští osvícenci přišli s první moderní knihou obsahující souhrn tehdejšího lidského poznání, šlo o prestižní a zdlouhavou práci. Na první novodobé Encyklopedii se podíleli největší myslitelé 18. století jako Diderot, Voltaire či Montesquieu. Jejích 28 svazků vyšlo mezi lety 1751 a 1772, příprava téměř 72 tisíc hesel trvala 25 let.

Dnes encyklopedie vznikají mnohem rychleji. Ty internetové, jako je nejznámější Wikipedie, jsou navíc o poznání rozsáhlejší, alespoň co do počtu hesel. Wikipedie, která 15. ledna oslavila 20 let fungování své první anglické verze, už obsahuje přes 55 milionů příspěvků. Jejími autory přitom nejsou moderní následovníci Diderota či Voltaira, ale tisíce obyčejných dobrovolníků z celého světa.