Foto: Reuters Kdy zase přijedou Rolling Stones. Brexit komplikuje nejen obchod mezi Británií a EU, ale také celoevropská turné velkých britských hudebních skupin.

Pravděpodobnost rozpadu Spojeného království je větší než kdy dřív. Pro Česko by to byla tragická zpráva: v Kremlu by slavili oslabení jedné z klíčových zemí NATO. I to je riziko, k němuž přispěl brexit. Návrat Britů do EU je ale krajně nepravděpodobný, a to i kdyby se splnily předpovědi, že na brexitu nevydělají.