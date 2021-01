Cesta z undergroundu až na vrchol je stále možná. Dokazuje to raper Playboi Carti, který svou deskou Whole Lotta Red nečekaně sesadil z čela americké albové hitparády zpěvačku Taylor Swiftovou.

Existují dva způsoby, kterými se chudý Afroameričan obvykle může vymanit ze své sociální třídy: je to basketbal a hip hop. Alespoň tak to napsala americká publicistka a socioložka Tricia Roseová ve své knize Black Noise: Rap Music and Black Culture In Contemporary America vydané roku 1994.