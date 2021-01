Skvrnu, kterou na vztahu USA a Evropy zanechal Donald Trump, už asi nelze úplně vyčistit. Porušila podstatu látky. Svobodný svět má před sebou zřejmě složitější časy.

Bílý dům má nového nájemníka. Ve městě je nový šerif. Amerika má nového vrchního velitele vojenských sil a svobodný demokratický svět nového lídra.

Všechny tyto charakteristiky se používají pro prezidenta Spojených států, kterým je od této středy demokrat Joe Biden. Jenže samotné Americe ani celému západnímu světu do oslav moc není. To, co zažívá, by šlo v lepším případě nazvat vystřízlivěním z iluzí, v horším strachem z vakua. Protože tam, kde byla jistina Spojených států, najednou není, zdá se, skoro nic.