Po boku amerických prezidentů se do Bílého domu často dostaly velmi schopné ženy. Některé z nich měly na svého manžela nezanedbatelný vliv, žádná ale nepřekročila pravidlo, že rozhodovat by měl ten, kdo byl zvolen. Neporušily je ani ty nejvýraznější jako Michelle Obamová nebo Jacqueline Kennedyová. Měly však svoji silnou agendu – a totéž se čeká od Jill Bidenové, manželky právě nastupujícího prezidenta Spojených států.

Bez své manželky Jill by se Joe Biden nejspíš americkým prezidentem nestal. Kandidoval už v roce 2008, ale souboj o nominaci své Demokratické strany vzdal dřív, než pořádně začal. Ukázalo se, že proti dvěma esům americké politiky, Baracku Obamovi a Hillary Clintonové, nemá nejmenší šanci. A nestalo se mu to poprvé − na prezidenta chtěl kandidovat už o 20 let dříve, jenže to také vyhořel. Už se zdálo, že do konce života zůstane "pouze" respektovaným senátorem a specialistou na zahraniční politiku. Pak mu ale zazvonil telefon − byl to Obama, který porazil Clintonovou a Bidena žádal, aby s ním kandidoval jako jeho viceprezident. Biden neměl zájem. "Pamatuje si vůbec někdo jméno alespoň Lincolnova viceprezidenta?" řekl prý svým spolupracovníkům v narážce na velmi rozšířené přesvědčení, že funkce viceprezidenta je tou nejzbytečnější ve Washingtonu. Tehdy zasáhla jeho manželka, Jill Bidenová.