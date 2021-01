Foto: Getty Images Americký policista z doby španělské chřipky nosil téměř stejnou roušku jako jeho následovnice v éře koronaviru. Stejné je to i s mnoha mýty, jež epidemii z let 1918 až 1920 i tu současnou doprovázejí.

Kdo šíří virus a co tím sleduje? Mají nás roušky umlčet? A je vakcína nástrojem k ovládnutí lidstva? Pohled do historie ukazuje, že konspirační teorie o pandemii koronaviru se příliš neliší od 100 let starých fám. Objevily se už při epidemii španělské chřipky a některé ještě dávno předtím.