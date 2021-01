Generální ředitel společnosti Česká lékárna holding Daniel Horák má na starosti rozsáhlou lékárenskou síť Dr. Max a nejradši si čte knížky, které dostal jako dárek.

Které knihy máte právě teď na nočním stolku?

Noční stolek mám momentálně plný knih − Ježíšek byl ke mně štědrý. Je to pro mě dvojitá radost, protože si nerad kupuji knihy v knihkupectvích. Ne že bych do nich nechodil rád, ale jsem tam schopen strávit půl hodiny, nic si nevybrat a odejít pak v ne zrovna nejlepší náladě. Proto má pro mě darovaná nebo půjčená kniha extra bonus. Ale zpět k otázce, na nočním stolku úplně nahoře je rozečtená knížka od izraelského autora Eškola Neva Tři patra. A pak Mystik o Janu Saudkovi.

Eškol Nevo: Tři patra, Garamond, 2019 Foto: Nakladatelství Garamond

Máte nějakého zvláště oblíbeného spisovatele?

Nemám spisovatele, k němuž bych se neustále vracel, jsem spíš čtenář, který se nadchne pro nějakého autora v daném období. Naposledy to byl Simon Mawer.

Karol Lovaš: Jan Saudek. Mystik. Fotograf, kterého se dotkl Bůh, Universum, 2020 Foto: Nakladatelství Universum

Co jste rád četl, když jste byl ještě kluk?

To vím docela přesně, protože až do léta byly mé dětské knihy uloženy v krabicích na chalupě, kde zabíraly místo, a já byl donucen si je odvézt a přebrat je. No a největší vzpomínky při té nevděčné práci ve mně vyvolaly knížky od Eduarda Štorcha, byť těch mayovek a verneovek tam bylo taky dost.

Pavel Kosatík: Jiný TGM, Paseka, 2018 Foto: Nakladatelství Paseka

Existuje kniha, o níž víte, že si ji ještě v tomhle životě určitě musíte přečíst?

Nemám knihu, které bych se obával nebo si ji kvůli rozsahu schovával na období, kdy budu mít více času. Ale vedu si seznam tipů na dobré knihy, které někdo v mém okolí zmínil a chválil. A jsou mezi nimi například Životy surrealistů od Desmonda Morrise nebo Rukavice aneb KP 2 od Varlama Šalamova. Takže teprve zjistím, jestli to byly dobré tipy…

Kterého autora byste rád pozval, až se konečně virus odporoučí a my zase budeme žít normálně, na sklenku dobrého vína?

Asi Pavla Kosatíka, protože mám z léta ještě v živé paměti jeho knihu Jiný TGM. Určitě bych se ho rád zeptal na některé podrobnosti z doby před 100 lety, kdy Československo vlastně vzniklo tak trochu se štěstím.

A se kterým autorem byste se nebál absolvovat třeba i desetihodinový let?

Asi s Jamesem Herriotem, kterého mám doma, myslím, celého, minimálně to, co vyšlo česky, protože mě nadchl jeho způsob vyprávění. Takže bychom si asi moc nepovídali, jen bych poslouchal a cesta by dobře ubíhala.