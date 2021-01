V poslední části trilogie Návrat krále Šumavy tvůrci uzavírají jeden z nejpozoruhodnějších českých komiksů posledních let špionážní hrou. Skutečný příběh Josefa Hasila je základem pro napínavý thriller z poválečného pohraničí.

Vídeňskou kavárnou se převaluje cigaretový dým. Schyluje se ke slovní "šachové partii" na několik rychlých tahů. "Kdo by to byl tušil, když mi přivedli vyjukanýho kluka, co dezertoval za čáru. Už tenkrát jsi byl zdatný hráč," říká v prologu závěrečné části komiksové trilogie Návrat krále Šumavy tajemný muž hlavnímu hrdinovi Josefu Hasilovi. "Dneska hrajeme podle mých pravidel," dodává.