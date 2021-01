Neúnavná pozorovatelka života v New Yorku Fran Lebowitzová je žena s výraznými názory a zážitky. V dokumentu Předstírejte, že je to v pořádku jí naslouchá režisér Martin Scorsese.

Režisér Martin Scorsese natočil pro Netflix dokumentární cyklus, kde spisovatelka Fran Lebowitzová ironizuje povahu New Yorku a jeho obyvatel. S kamerou se do ulic americké metropole noří i John Wilson v seriálu od HBO. Obě zdařilá díla ukazují město utkané z filmové představivosti.

Když francouzský filozof Jean Baudrillard navštívil New York, shrnul pocity mnoha cizinců při prvních tamních krocích. "Zdá se, že americké město sestoupilo přímo z filmového plátna," napsal v 80. letech v cestopisné eseji Amerika a dále uvažoval nad tím, že zatímco u evropských měst člověk oceňuje, jak věrně jejich scenerie zachytili malíři, v New Yorku je to jinak. Člověk žasne, že metropole vypadá jako ve filmech.