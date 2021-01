Jeho firma vyrábějící 3D tiskárny patří k nejrychleji rostoucím podnikům střední a východní Evropy. V roce 2012, kdy o 3D tisku věděl jen málokdo, začínala jako nadšenecký start-up, dnes zaměstnává stovky lidí, točí se v ní miliardy a zákazníky má po celém světě. Josef Průša ale nezpomaluje a nezbrzdil ho ani covid-19. Možná jeho podnikání dokonce urychlil.

Jako by byl k nezastavení: guru 3D tisku Josef Průša a skupina jeho firem rok co rok rostou o desítky procent a ani ten loňský − koronavirový − nebyl výjimkou. Tržby vyskočily o polovinu a zastavily se podle prvních propočtů na čísle 2,2 miliardy korun, hrubý zisk EBITDA (před daněmi a odpisy) opět dosáhl dvaceti procent.

A letos? Obrat má atakovat tři miliardy, v plánu je otevření oficiální pobočky v USA a Průša by se také rád proměnil v investora, který pomáhá jiným podnikatelům. Zásadní ale bude, jak se svět a Česko vypořádají s pandemií. I k tomu má třicetiletý Josef Průša co říct, všem svým více než pěti stovkám zaměstnanců už na jaře naordinoval přísná hygienická opatření − roušky nesundali ani v létě, průběžně se všichni testují, mají spoustu informací o nemoci i boji s ní a… covid-19 se jim v podstatě vyhýbá.

HN: Nedávno se na Twitteru objevila fotografie, na níž vás v areálu vaší firmy testují na covid-19, a u toho byla zmínka, že kdyby projekty typu plošné testování nebo očkování dostali na starost lidé z byznysu jako vy, dopadly by úspěšněji, než když je řeší úředníci. Je to trochu nadsazené, ale vaše firma pandemií opravdu prošla dobře i díky přísným opatřením, která jste zavedli, nebo ne?

Vyšli jsme z toho dobře a pandemie nás velmi posunula a stmelila. Sice jsme nemohli pořádat večírky, ale jsme teď jedna parta, která drží při sobě, a pomáháme si. V organizaci proticovidových opatření jsme uspěli, protože jsme hodně multioboroví. Jsme výrobní firma, máme oddělení nákupu, procesní oddělení nebo kvalitáře. Pak jsme také obsahová firma, máme skoro dvacet lidí, kteří píší články a knížky, točí videa, takže umíme správně komunikovat. Když si řekneme, že budeme dělat interní testování, za týden ho máme funkčně nastavené, lidi tomu rozumí a všichni vědí, co mají dělat. A proto nechápu, proč vláda více nenaslouchá odborníkům a akčním týmům, ve kterých by seděli lidé z různých oborů včetně byznysu nebo marketingu. Přehazuje se to jako horký brambor.