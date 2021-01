Foto: Shutterstock Proč padesátku u nás respektuje jen málokdo? ptá se nejen starosta Nové Vsi Martin Exner.

Kdyby tolik lidí zemřelo při teroristických útocích, lidé by se bouřili, žádali ochranu, rádi by obětovali své svobody. Ale jsou to "jen" oběti dopravních nehod. Tak se neděje nic, zlobí se Martin Exner.