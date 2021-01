Chytré hodinky a náramky slibují, že uživatelům pomohou sledovat jejich zdravotní stav a fyzickou kondici. Změnit se ale musí chtít uživatel, hodinky nabízí jen data a povzbuzení.

Novoroční předsevzetí zhubnout a více se hýbat naráží letos na pandemická opatření. Ti, kteří to myslí vážně, mohou místo do tělocvičny s trenérem vyrazit do parků a lesů s chytrými hodinkami nebo fitness náramky. My jsme to zkusili s Honor Watch ES, zařízením z kategorie fitness náramků s cenou 1990 korun, jež ale nabízí větší a kvalitnější obrazovku, podobnou těm z chytrých hodinek, a slušnou týdenní výdrž.

Největším lákadlem Honor Watch ES je právě dotykový displej. Má tvar podlouhlého obdélníku, ale ne tak úzkého jako u většiny chytrých náramků. Větší je i úhlopříčka, jejích 4,2 cm (1,64") přesahuje i leckteré hodinky. Díky tomu se na obrazovku vejde více informací. V nabídce virtuálních ciferníků jsou i varianty s výrazným ukazatelem času a dalších údajů. Proto se náramek hodí i pro seniory.