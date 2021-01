První herní konzole do kapsy se vrátila jako součást oslav 35. narozenin nejznámějšího instalatéra na světě. V jednoduchém balení se skrývá spousta nostalgie.

Nintendo se rozhodlo pro jednorázový návrat ke svému nejstaršímu elektronickému videosystému Game & Watch, který jsme v komunistickém bloku znali díky ruským kopiím Chobotnice a Nu, pagadi! (Jen počkej, zajíci!). Malé kapesní zařízení obsahuje hned dva díly legendární herní série Super Mario Bros., jedné z vůbec nejpopulárnějších herních značek na světě.

Vývojáři se drželi původní předlohy, takže se Super Mario hraje úplně stejně jako před lety, autentické je i ozvučení. Úvodní úroveň Super Mario Bros. je pro fanoušky videoher stejná ikona jako silueta Pražského hradu pro Pražany a měnit ji by ani nedávalo smysl. Druhý titul vyšel v Evropě jako Super Mario Bros.: The Lost Levels a není tak známý, ale stejně jako původní hra nabídne spoustu zábavy i frustrace kvůli poměrně vysoké obtížnosti − před pětatřiceti lety hry musely vydržet dlouho a dosahovaly toho právě vysokými nároky na soustředění hráče a přesné načasování jeho pohybů.

Jako překvapení je v nabídce i třetí hra. Ta jde v historii ještě o pět let zpátky, až do roku 1980, kdy Nintendo začalo prodávat vůbec první zařízení Game & Watch s hrou Ball. Ta je právě obdobou i v Československu známé Nu, pagadi!, ve které zajíc chytal do košíku vajíčka putující z různých směrů. V původní hře Ball žongloval s balonky jednoduchý panáček Mr. Game & Watch, kterého ale nyní nahradil kníratý Mario.

Sama herní krabička s rozměry 11 x 7 x 0,7 cm má na rozdíl od původní konzole LCD displej s úhlopříčkou šest centimetrů (2,36") a o napájení se nestarají knoflíkové baterie, ale zabudovaný akumulátor, který vydrží až osm hodin zátěže a dobíjí se podobně jako telefony přes USB-C. Jediné, co chybí k dokonalosti, je budík a zabudovaný stojánek, který původní verze měla.