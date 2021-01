Svět mimozemšťanů (Alien Worlds, VB 2020)

od 2. 12. na Netflixu

Většina dobré sci-fi stojí na poměrně jednoduché úvaze: "Co by, kdyby?" I proto se žánru dříve říkalo spekulativní fikce. Čtyřdílná britská minisérie s vědeckým zápalem i potřebnou dávkou fantazie spekuluje o tom, jak by mohly vypadat jiné planety, a boří rozdíl mezi dokumentaristikou a fikcí. Přírodopisný dokument ze světů, které neexistují, ale mohly by, spojuje přesnost vědeckých modelů s půvabnými digitálně stvořenými sekvencemi, kde ožívají tvorové podobní bytostem na naší planetě, přesto však jiní.