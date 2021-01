Lucie Karlová řídí firmu Preciosa Lighting a nemá zrovna času nazbyt. Na knížky si dokáže vyšetřit chvíli především na cestách a o dovolené.

Když čtete hlavně na cestách, znamená to, že preferujete e-knihy?

To vůbec ne! Miluji papír, knihy vázané. Ty si s sebou beru i na cesty, na dovolenou.

A kterou knihu tedy máte zrovna teď připravenou pro chvíle volna?

Bryan Sykes − Sedm dcer Eviných. Čtu ji znovu. Je to strašně zajímavý text o vědecky podložených výzkumech lidské DNA, jež potvrzují, že všichni Evropané pocházejí ze sedmi žen, které přišly do Evropy v různých dobách v průběhu uplynulých 45 tisíc let. Takže jsme všichni, velmi zjednodušeně řečeno, vznikli z jedné "pramáti".

Bryan Sykes: Sedm dcer Eviných: Pramatky Evropanů, Paseka, 2004 Foto: Nakladatelství Paseka

Zajímaly vás naučné či populárně-naučné knihy už v dětství?

Hlavně mě bavilo science fiction. Tedy Isaac Asimov, Ray Bradbury… A výlety do jiných světů a dimenzí mě baví i dnes. To, co žiju, mi přijde málo, abych si o tom chtěla ještě číst.

Liou Cch’-sin: Problém tří těles, Host, 2017 Foto: Nakladatelství Host

Existuje přesto kniha, o níž víte, že si ji v tomhle životě určitě ještě musíte přečíst?

Všechny knížky, které chci číst, také čtu. Tady mám z Vánoc právě novinku: Problém tří těles − Liou Cch'-sin. Ty tři relativně tlusté svazky čekají v knihovně.

Allan Pease, Barbara Peaseová: Všechno, co byste měli vědět o mužích a ženách, Ikar, 2015 Foto: Nakladatelství Ikar

Máte nějakou zvláště oblíbenou knihu, k níž se čas od času ráda vracíte?

Je to Nadace od Isaaca Asimova, což měla být původně trilogie, ale nakonec vznikla sedmidílná sága. Všechny díly jsou v mé knihovně už značně ohmatané, nejopotřebovanější je ale první díl. Ráda se také vracím ke knihám Allana a Barbary Peaseových − třeba k textu Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách nebo Všechno, co byste měli vědět o mužích a ženách. Autoři se zabývají rozdíly mezi ženským a mužským přístupem a vnímáním. Je to zajímavé čtení, z něhož vyplývá, že každý by měl dělat to, co ho baví, co je mu milé, v čem je dobrý, a z tohoto pohledu nemá cenu vlastně rozlišovat třeba mužské a ženské profese.

Dovedete si představit, že byste dlouhý let, třeba do New Yorku, strávila s některým ze svých oblíbených autorů?

No… To je poměrně náročná situace − sedět vedle sebe deset dvanáct hodin a nenudit se. Myslím, že z tohoto pohledu by dobrým společníkem mohl být Patrik Hartl. Jeho humor by nás zachránil.

A se kterou autorkou byste ráda zašla prostě jen na kafe a povídala si?

S Barbarou Peaseovou. Zajímalo by mě, jaká je ve skutečnosti a jak se otázky, o nichž s manželem společně pojednává, propisují na ni osobně. To by mě bavilo.