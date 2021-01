Paul McCartney nové album natáčel během prvního lockdownu jen pro sebe, aniž by měl v úmyslu písničky vydávat. Nakonec ale dosáhly na první místo britské albové hitparády.

Padesát let po prvním díle a čtyřicet let po druhém vydal někdejší člen Beatles Paul McCartney album prostě nazvané McCartney III. Obsluhuje na něm všechny nástroje a možná trochu překvapivě znovu ukazuje, že ani s blížící se osmdesátkou jeho rezervoár popových nápadů nevyschnul.

Teď už se snad konečně můžeme shodnout na tom, že Paul je ten nejlepší Beatle," napsal krátce po vydání aktuální sólové desky Paula McCartneyho jeden z jeho fanoušků na Twitter a tisíce dalších příspěvek podpořily lajky. Nebyl to přitom jenom výkřik do tmy, v posledních letech se věčná diskuse opravdu převrací na McCartneyho stranu. Má to svoje důvody: odkaz Johna Lennona se i v rámci nedávného čtyřicátého výročí jeho tragické smrti dál reviduje a stále častěji se mluví o hudebníkově násilnickém chování k první ženě Cynthii a jejich synovi Julianovi nebo o přeceňovaných pozdních deskách, kterým sice po Lennonově smrti komerčně pomohla cynická pravidla trhu, z dnešního pohledu jsou ale plné nevýrazného zastaralého rocku zastíněného dobrodružnými experimenty Lennonovy manželky Yoko Ono.