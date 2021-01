Čeští politici často ze svých chyb obviňují Evropskou unii a veřejnost tomu věří. Dost možná je na vině to, jak jsme strávili mládí. Nevypravili jsme se na cestu po Evropě a nehledali v ní práci.

Španělští novináři v Bruselu kdysi vyprávěli, jak v 90. letech jejich kamarádi doma na jihu často tři čtyři naskočili do jednoho auta, projeli Evropu a pak se šli hlásit o práci v unijních institucích. Španělsko bylo tehdy v Evropské unii docela krátce, vstoupilo do ní v roce 1986, a západoevropský spolek představoval příležitost. Schengen a pád železné opony výrazně zprůchodnily kontinent, do Španělska proudilo zboží ze všech koutů a s Evropou zemi pojily nekonečné možnosti. Poznání, šance na lepší výdělek, dobrodružství − všechno bylo tam, v Evropě.