Hurá na očkování. Přesvědčí vláda své občany, aby se dobrovolně postavili do fronty na vakcínu proti nemoci covid-19? Zatím to tak nevypadá.

Kabinet musí přestat zmatkovat, začít víc kompenzovat postižené, zlepšit komunikaci, finančně motivovat lidi k testování. A hlavně urychlit přípravu na očkování. Jinak se Česko ze smutného negativního primátu "best in covid" nevyhrabe.

Česko se opět uzavírá, a to ne s nadějí na lepší příští, ale za všeobecné blbé nálady. Epidemie se u nás opět vyvíjí hůře než ve většině zemí − jak pokud jde o přírůstky nově nakažených, tak bohužel i počty mrtvých. Těch je už víc než deset tisíc. Světla v tunelu pomálu. Důvod smutného "best in covid" je vcelku jasný. Pokud nebudeme předpokládat, že Češi jsou výrazně nezodpovědnější než obyvatelé okolních zemí, mohou být příčinou problému jen ti, kdo vládnou. Ani fanoušci vlády, jako například prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček, už nedokážou na její obhajobu říci nic jiného než to, že v jiných zemích se také chybovalo. To je sice pravda, ale není to pravda celá.