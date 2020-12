Přestože dříve unii zesměšňoval, Boris Johnson nikdy ani v nejmenším nepodpořil názor, že by z ní měla Velká Británie vystoupit. Nakonec se ale právě on stal v roce 2016 hlavní hvězdou kampaně za odchod z EU.

O tom, že existuje někdo jako Boris Johnson, se Britové dozvěděli díky Evropské unii. Současnému premiérovi bylo pouhých 25 let, když ho slovutný deník The Daily Telegraph vyslal v 1989 roce jako svého zpravodaje do Bruselu. A Johnson na sebe rychle upozornil − na rozdíl od většiny svých konkurentů, kteří se soustředili na poněkud suchopárný popis evropského dění, psal velmi čtivě. Ovšem často také ne úplně pravdivě.